Neuroloogiahaigla sai heategijate abiga uue velotrenažööri

Foto: Juhan Hepner

Haapsalu neuroloogiline rehabilitatsioonikeskus (HNRK) tähistas teisipäeval pidulikult noortele patsientidele mõeldud uue velotrenažööri ehk statsionaarse jalgratta kohale jõudmist.

„Sellega saavad trenni teha needki lapsed, kes kõige tavalisemalt ei liigu,” ütles HNRK juht Kadri Englas. „Kehaline aktiivsus on teatavasti õnne allikas nii keha kui ka vaimu mõttes,” lisas ta.

Englas selgitas, et haigla eelmine trenažöör läks katki, mistõttu oli tarvis uut. Umbes 6000 eurot maksnud seade saadi heategevusliku teatejooksu ja HNRK toetusfondi abiga.

Heategevuslik teatejooks tähistas tänavu oma 20. sünnipäeva ja see on Eesti suurim laste- ja noortespordiüritus. „Nad on aidanud meil igasuguseid projekte teha,” oli Englas tänulik. Trenažööri saabumist oli teiste seas Haapsalus tähistamas ka teatejooksu eestvedaja Erik Pallase.

Velotrenažöör on osa HNRK siseterviserajast, mille rajamine al