Oru koolijuht selgub kuue kandidaadi seast

Oru kooli liblikamärk. Foto: Malle-Liisa Raigla

Komisjon valis täna tosina esitatud kandidaadi seast välja kuus, kes pääsevad vestlusvooru.

„Pooltega proovime vestelda,” ütles Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa pärast komisjoni koosolekut. Tosinast avalduse esitanud kandidaadist kuus ei vastanud nõuetele.

Randmaa ütles, et allesjäänute seas on nii Läänemaa kui ka mujalt inimesi. „Potentsiaali on. Ei saa öelda, et just kuulsusi oleks, aga neid küll, kellel on varasem töö koolis ette näidata,” ütles Randmaa.

Uus direktor peaks tööle asuma jaanuaris, seni juhib Oru kooli direktori kohusetäitjana valla haridusjuht Solveig Edasi.

20 aastat Oru kooli juhtinud Andres Kampmann kandideeris Haapsalu linnavo