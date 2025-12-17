Lääne-Nigula valib uued aukodanikud

Kuula artiklit, 0 minutit ja 46 sekundit

2021. aastal sai aukodaniku tiitli Viive Ernesaks. Urmas Lauri foto

Lääne-Nigula aukodaniku tiitlile esitati kolm vallaelanikku.

Korra järgi antakse aukodaniku tiitel üldjuhul kuni kolmele inimesele. „Aga see „üldjuhul” võimaldab anda ka rohkem,” ütles Lääne-Nigula kultuuri- ja spordispetsialist Varje Paaliste.

Neli tiitlit otsustas volikogu anda 2021. aastal, kui aukodanikuks said Taebla koolijuht Jaanus Mägi, Noarootsi gümnaasiumi direktor Laine Belovas, Oru hooldekodu kunagine juhataja Aili Nõupuu ja legendaarne klaverimängija Viive Ernesaks. 2023. aastal sai ainsana tiitli ettevõtja Kaido Sasse.

Lääne-Nigula vallavolikogu teeb otsuse jaanuaris ja aukodanikud kuulutatakse välja vabariigi aastapäevaks.