Galerii: Lääne-Nigula vald andis üle teenetemärgid ja kuulutas välja aasta teod

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 64

Eesti vabariigi aastapäeva eelõhtul andis Lääne-Nigula vallavalitsus pühapäeva õhtul Oru kultuurisaalis üle valla aukodaniku tiitlid, teenetemärgid ja kuulutas välja kaheksaa valdkonn aasta teod.

Sel aastal pälvisid elutöö eest Lääne-Nigula valla aukodaniku tiitli ja valla vapimärgi Endel Jeeberg ja Tiia Topper.

93aastane Endel Jeeberg pälvis aukodaniku tiitli elutöö eest Risti piirkonna haridus- ja kultuurielu kujundamisel. Jeeberg on töötanud Risti koolis bioloogiaõpetaja ja õppealajuhatajana, lisaks pühendunud kooliümbruse kujundamisele ja juhatas kooliaia tegevust. Teda on alati saatnud positiivne uudishimu ja ta on kõrge eani hoidnuid kätt kodukoha pulsil ja panustanud aleviku ajaloo jäädvustamisse, kohaliku elu edendamisse.

Tiia Topper pälvis aukodaniku tiitli väljapaistvate teenete eest Kullamaa piirkonna haridus- ja sotsiaalvaldkonna arendamisel. Ta töötas peaaegu 35 aastat Kullamaa koolis õpetajana ja Kullamaa lasteaia juhatajana ning juhtis 25 aastat Kol