Loviise Juurik: mis on toonud meid siia, see enam edasi ei vii

Täna tähistame Eesti Vabariigi 107. sünnipäeva. See on eriline päev, sest meie riik on vaba ja meil on võimalus elada rahus. Aga me peame küsima - kas see, mis on meid siia toonud, viib meid ka edasi?

Meie esivanemad võitlesid Eesti vabaduse eest. Nad pidid oma kodu kaitsma ja tegid suuri ohverdusi. Tänu neile saame meie täna käia koolis, õppida ja elada vabas riigis. Aga maailm on muutunud. Täna ei piisa enam ainult vapruses