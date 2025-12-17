Taebla noortekeskus sai uued ruumid

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Taebla noortekeskus kolis vallamaja keldrist Coopi poe kõrval asuvasse majja.

Täna enne keskpäeva lõigati viiekilone vahukooretort lahti, Lääne-Nigula vallavanem Janno Randmaa kannustas kõiki seda mekkima ja uuris, millal päevakangelased ise saabuvad. „Küllap nad tulevad, kui teavad, et torti saab,” ütles Taebla noorsootöötaja Karmen Aavik.

Taebla noortekeskus tegutseb nüüd endises Lääne-Nigula Varahalduse kontoris, mille ettevõte majaomanikuna laste jaoks korda tegi. Kohalik omavalitsus maksab Varahaldusele renti 400 eurot kuus. Köögitehnika ostis vald ise ja maksma läks see ligi 3000 eurot.

Varem tegutses Taebla noortekeskus vallamaja keldris, kus ruutmeetreid oli küll sama palju kui uues, aga aknad olid väikesed ja viie ruumi asemel oli seal laste jaoks üks suur tuba. „Kahju oli vaadata, kuidas lapsed suundusid keldrisse nagu pommivarjendisse. Lapsi ei hoita keldris, keldris hoitakse muid asju,” m