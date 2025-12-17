Kreemide maailm lahti seletatud: mis vahe on BB-, CC- ja jumestuskreemil?

Kreemide maailm lahtiseletatult: mis vahe on BB-, CC- ja jumestuskreemil?

Ilu- ja meigimaailmas liigub palju erinevaid termineid, milles orienteerumine võib vahel segadust tekitada. BB-kreem, CC-kreem, jumestuskreem. Kas need kõik teevad sama asja või on neil tegelikult täiesti erinevad eesmärgid? Kui oled kunagi tundnud end valiku ees kõhklemas, siis tea, et sa pole üksi. Paljud meist seisavad poes riiuli ees, testivad käeseljale paari tooni ja lahkuvad ikkagi veidi ebakindlana.

Selles artiklis selgitame lihtsas keeles, mis neil kolmel kreemitüübil tegelikult vahet on, kellele need sobivad ja kuidas valida enda nahale parim kaaslane.

BB-kreem: kõik-ühes hooldus ja kerge katvus

BB-kreem (Blemish Balm või Beauty Balm) sündis algselt Lõuna-Korea ilutööstuses, kus sooviti luua toode, mis ühendab nahahoolduse ja kerge jumestuse. BB-kreem on ideaalne neile, kes tahavad hommikurutiini lihtsustada ja saavutada loomuliku tulemuse ilma paksu meigita.

Mille poolest BB-kreem hea on?

Annab kergelt ühtlustatud jume

Niisutab ja rahustab nahka

Sisaldab sageli SPF-i

Sobib suurepäraselt igapäevaseks kiireks jumestuseks

BB-kreem on eriti hea valik inimestele, kes eelistavad loomulikku stiili või kelle nahk on kuivem ja vajab rohkem hooldust. See laseb nahal hingata ning sobib ka neile, kes ei armasta tugevat katvust.

CC-kreem – punetuse neutraliseerija

Kui BB-kreem niisutab ja annab loomulikku sära, siis CC-kreem (Color Correcting) on suunatud konkreetsematele nahaprobleemidele – näiteks punetusele, tuhmusele või ebaühtlasele toonile.

Mida CC-kreem teeb?

Neutraliseerib punetust (sageli rohekas või kollakas alatoon)

Helendab tuhmi nahka

Ühtlustab jume tugevamalt kui BB-kreem

On tavaliselt kergema tekstuuriga

CC-kreem sobib hästi neile, kes tahavad vähest, kuid tõhusat korrigeerimist. See on ideaalne rosaatsea, punetuse või ebaühtlase tooni puhul, kuid siiski üsna kerge igapäevane alternatiiv jumestuskreemile.

Jumestuskreem: katvus, mis kohandub sinu vajadustega

Kõige klassikalisem kolmikust on jumestuskreem. See on loodud pakkuma katvust – just nii palju, kui sul vaja on. Tänapäeval on saadaval lõputult variante: ultraõhukesed, täiskatvad, helendavad, matid, püsivad, niisutavad…

Miks valida jumestuskreem?

Võimaldab valida täpse katvuse: kergest tugevani

Sobib fotosessioonile, üritusele või kui tahad eriti säravat tulemust

Paljud variandid püsivad nahal terve päeva

Saad valida täpselt oma nahatüübile sobiva koostise

Kui BB- ja CC-kreem on pigem nagu “ilusad igapäevakaaslased”, siis jumestuskreem on kui truu abiline, mis tuleb appi siis, kui soovid veidi rohkem tugevust ja viimistletud tulemust.

Millist kreemi valida? Praktilised nõuanded

Õige toote valimine sõltub sellest, millist tulemust sa päriselt soovid. Siin on lihtne juhend:

Tahad loomulikku, kiiret ja niisutavat tulemust? → BB-kreem

Tahad korrigeerida punetust või ebaühtlast tooni? → CC-kreem

Tahad katvust, mis kestab ja on kohandatav? → jumestuskreem

Mõtle ka oma nahatüübile:

Kuivale nahale sobivad niisutavad ja sära lisavad koostised.

Rasusele nahale pigem matistavad või õlivabad versioonid.

Tundlik nahk vajab õrnu ja lõhnavabu variante.

Katsetamine on täiesti okei. Paljud leiavad, et neil on meigikotis mitu erinevat toodet: BB-kreem nädalavahetuseks, CC-kreem punetuse peitmiseks ja jumestuskreem erilisteks päevadeks.

Lihtsuses peitub võlu

Meigi valimine ei pea olema stressirohke. Kui mõistad BB-, CC- ja jumestuskreemi põhierinevusi, muutub valik palju lihtsamaks. Need kolm toodet ei võistle omavahel – nad täiendavad üksteist.

Ilu algab sellest, et tead, mis su nahale sobib ja mis paneb sind end hästi tundma. Ja kui järgmine kord seisad poes riiuli ees, on lootust, et tunned end märksa kindlamalt. Sest nüüd on kreemide maailm sinu jaoks tõesti lahti seletatud.