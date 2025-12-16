Juhtkiri: rohkem turiste

Majutusasutuste statistikat sirvides selgub huvitav tendents. Nimelt kasvab Läänemaal majutatud turistide ja nende siinseis majutusasutustes kokku veedetud ööde arv suurema hooga kui kogu Eestis. Seda eriti välisturistide puhul. Kuid koduturistide puhul on samuti erinevust näha. Ehk teisisõnu külastavad turistid Eestit aina enam, aga Läänemaad veel topelt enam.

Oma andmeid statistikaametile edastavate majutusasutuste kõrval on ka neid, kes seda ei tee. Lisaks on neid, kes oma korteri, maja või suvila Airbnb või mõne teise platvormi kaudu välja üürivad, aga turistide seas neidki, kes ei peatu ühtki tüüpi majutusasutuses, vaid veavad oma öömaja haagis- või autosuvila, jahi või kaatri kujul endaga kaasas. Sellised majutusvormid statistikas otse ei kajastu, samas andsid suvel Vasikaholmi parklas ja Haapsalu jahisadamates nähtud pildid põhjust arvata, et turistide arv kasvas sealgi.

Miks turistide hulk kasvab siin suurema tempoga kui mujal Eestis, sellele on üht ja ainumast selgitust