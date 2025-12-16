Rehemäel juhtus liiklusõnnetus

Kuula artiklit, 0 minutit ja 32 sekundit 0:00 / 0:32

Eile kella nelja ajal pärast lõunat juhtus Lääne-Nigula vallas Rehemäe külas Ääsmäe-Haapsalu-Rohuküla tee 35. kilomeetril liiklusõnnetus, kus kokku põrkasid möödasõitu sooritanud sõidu- ja vasakpööret sooritanud veoauto.

Sõiduauto paiskus kraavi ja 55-aastane juht viidi haiglasse, et ta üle vaadata. 63-aastane veokijuht vigastada ei saanud.

Päästjad likvideerisid süttimisohu ja puhastasid tee autojuppidest.