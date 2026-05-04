Tagalahes kukkus mees paadist vette

Haapsalus vajas 1. mail Tagalahel, paarisaja meetri kaugusel kaldast, abi vanem mees, kes oli kala püüdes kaotanud paadis tasakaalu, kukkunud üle parda ning ei suutnud iseseisvalt ega ka mitte oma kaaslase abiga enam paati tagasi saada. Päästjate saabumise hetkel oli mees rinnuni vees ja hoidis paadimootorist kinni. Mees tõmmati pardale, kaeti soojalt ja anti kaldal üle kiirabile. Kalameestel ei olnud seljas päästeveste.

3. mail käisid Koonga vabatahtlikud päästjad Lääneranna vallas K