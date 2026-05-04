Foto: Erakogu

C. Kreegi nim Haapsalu muusikakool teeb uksed valla

Haapsalu muusikakool ootab kõiki huvilisi laupäeval, 9. mail kell 12–14 avatud uste päevale.

Huvilistel on võimalik liikuda majas ringi, piiluda klassidesse ning tutvuda õpetajate ja pillidega. Saab ka ise erinevaid instrumente proovida.

Päev algab kell 12 väikese kontserdiga, kus üles astub muusikakooli puhkpilliorkester Miranda Klaij juhendamisel.

Tule ja saa teada, milline on just sinu pill!

Helen Saar

C. Kreegi nim Haapsalu muusikakooli õppejuht