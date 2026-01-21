Hajaasustuse programmi 2026. aasta taotlusvoor on avatud 2. veebruarist 2. aprillini

Kuula artiklit, 5 minutit ja 53 sekundit 0:00 / 5:53

Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maakohtades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

2026 aasta taotlusvoor on avatud 2. veebruarist kuni 2. aprillini.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid leiab Riigi Tugiteenuste Keskuse lehelt:

https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm (programmiinfo, Riigi Tugiteenuste Keskus)

Täpsemad tingimused programmist toetuse saamiseks programmi määrusest:

https://www.riigiteataja.ee/akt/115072023019?leiaKehtiv (riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm“)

Toetatavad tegevused

Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.

Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.

Aasta ringi ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.

Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused mis taotlejalegi.

Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2027.

Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2021–2025) programmist saadud toetuse summat. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja autonoomne elektrisüsteem) jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetust ei saa taotleda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või ala on määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ning kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või ala on määratud reoveekogumisalaks.

Toetus ja omafinantseering

Meedet rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toetus moodustab kuni 67% abikõlblikest kuludest.

Taotleja ja kaastaotleja(te) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluse esitamine

Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest lisadokumentidest (vormid ja näidised on saadaval aadressil: https://pilv.rtk.ee/s/sH5WcWXY7zs3sb4

Taotlemiseks vajalikud dokumendid:

taotlusvorm;

projekti eelarve;

projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;

oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;

veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;

kaks võrreldavat hinnapakkumust;

kinnistu omaniku kirjalik nõusolek juhul, kui toetuse taotlejaks pole kinnistu omanik.

Taotlus esitada Vormsi vallavalitsusele 2.02–2.04.2026 taotlusvormil koos kõigi nõutud lisadega. Palume esitada taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vv@vormsi.ee või tuua allkirjastatuna paberkandjal dokumendid Vormsi vallavalitsusse, 91301 Külamaja, Hullo küla, Vormsi vald, Läänemaa.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Vormsi vallavalitsuse poolt moodustatud komisjon. Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;

kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;

taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;

leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus;

hindamisjuhendi leiab programmi dokumentide kaustast „Taotlejale”.

Lisainfo: Lembit Talli, Vormsi vallavalitsuse ehitus-, keskkonna- ja planeeringuspetsialist, +372 53230718, lembit@vormsi.ee