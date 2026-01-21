Kuula artiklit, 1 minutit ja 0 sekundit 0:00 / 1:0

Projekteerimistingimuste avatud menetlus Kajaka tn 33, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Ajavahemikul 22.01.2026 – 04.02.2026 on Haapsalu linna veebilehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/) avalikustatud Kajaka tn 33, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn, projekteerimistingimuste eelnõu üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks.

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.

