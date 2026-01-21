Krislyn Gleizdans võitis kõrgushüppes Eesti U14 meistrivõistlustel pronksmedali

Krislyn Gleizdans. Foto: erakogu

Nädalavahetusel Tallinnas toimunud Eesti noorte talvistel kergejõustikumeistrivõistlustel näitasid Haapsalu kergejõustikuklubi noored sportlased väga häid esitusi, saavutades kõrgeid kohti ning püstitades isiklikke rekordeid.

Eriti põnev oli U14 vanuseklassi tüdrukute kõrgushüpe, kus medalikonkurentsis oli korraga kolm sportlast. Pronksmedali võitis Krislyn Gleizdans, kes ületas kõrguse 1.40 meetrit juba esimesel katsel.

Tubli võistluse tegid ka Kethe Marii Paes, kes saavutas 1.35 meetriga 6. koha, ning Grettel Rodima, kelle tulemuseks jäi 1.30 ja 18. koht.

Sama vanuseklassi