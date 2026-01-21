Lääne Elu paberleht neljapäeval, 22. jaanuaril

Läänlased näevad turismist kasu, kuid pelgavad prügistamist
Läänemaa inimeste hinnangul toob turism piirkonnale kasu, kuid muret teevad sellega kaasnevad prügistamine, ummikud ja ülerahvastatus.
Päästeamet: märgake üksi elavaid lähedasi
Haapsalu päästekomando pealiku Andres Kaljura sõnul tuleb üsna sageli aidata hätta sattunud üksikuid inimesi. Näiteks Linnamäel elav naine jäi enam kui kaheks päevaks kättpidi korstnalõõri kinni. „Eelmisel nädalal oli sarnane lugu, kus vanem mees leiti katlaruumist,” ütles komandopealik.
Šoti päev toob taas Haapsallu jääkeegli ja peo
Haapsalu südatalve klassikaliseks osaks saanud šoti päeval peetakse laupäeval Väikesel viigil jääkeeglivõistlust ning õhtul on Kaluri klubihoones Šotimaa rahvuspoeedi Robert Burnsi auks pidulik õhtusöök.