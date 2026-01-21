Lääne Elu paberleht neljapäeval, 22. jaanuaril

Lääne Elu

info@le.ee

Kuula artiklit, 0 minutit ja 52 sekundit
0:00 / 0:52

Läänlased näevad turismist kasu, kuid pelgavad prügistamist

Läänemaa inimeste hinnangul toob turism piirkonnale kasu, kuid muret teevad sellega kaasnevad prügistamine, ummikud ja ülerahvastatus.

Artikkel jätkub peale reklaami

Päästeamet: märgake üksi elavaid lähedasi

Haapsalu päästekomando pealiku Andres Kaljura sõnul tuleb üsna sageli aidata hätta sattunud üksikuid inimesi. Näiteks Linnamäel elav naine jäi enam kui kaheks päevaks kättpidi korstnalõõri kinni. „Eelmisel nädalal oli sarnane lugu, kus vanem mees leiti katlaruumist,” ütles komandopealik.

Šoti päev toob taas Haapsallu jääkeegli ja peo

Haapsalu südatalve klassikaliseks osaks saanud šoti päeval peetakse laupäeval Väikesel viigil jääkeeglivõistlust ning õhtul on Kaluri klubihoones Šotimaa rahvuspoeedi Robert Burnsi auks pidulik õhtusöök.

Reklaam

SEOTUD ARTIKLIDROHKEM AUTORILT