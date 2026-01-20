Haapsalust hakatakse teisipäeva õhtul lund ära vedama

Punasega on märgitud tänavad, kus Lääne Teed teisipäeva õhtul lund ära veavad. Kaart: Lääne Teed

Ettevõte Lääne Teed teatas, et teisipäeva õhtul alates kella 19 alustavad nad Haapsalus Tallinna maanteel, Jaama, Kalda ja Posti tänaval koristatud lume ära vedamist.

Lääne Teed palus arvestada liiklejatel lumeveo ajal võimalike ebamugavustega.