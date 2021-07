Galerii: Väikese viigi ümbrus sai mustkatte

Arvo Tarmula fotod

Väikese viigi ääres sai täna üle 300 meetri teed Wiigi kohvikust supluskohani asfaldikihi.

Haapsalu linnakeskkonnanõunik Ailar Ladva rääkis, et linnal oli mõttes teelõik asfalteerida juba mitu aastat, sest tegemist on ümber viigi oleva tee kõige kehvemas seisus olnud lõiguga, kus sügiseti ja kevadeti on mudane.

Teetööd algasid viigi ääres juba esmaspäeval. Esmalt tasandasid töömehed teepinna ja täna asfalteerisid.

Teelõiku remontis Lääne Teed ja see läks linnale maksma 22 500 eurot koos käibemaksuga.

Ladva ütles, et järgnevatel aastatel on plaanis korrastada ka viigi põhjapoolne teelõik, mis on kruusakatte alla.