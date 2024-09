Külavaheteel räsiti giljotiiniga võsa, et prügiauto saaks sõita

content/uploads/2024/09/Lobe-Erja-tee-vosa-urmas-lauri-2.jpeg"> Giljotiiniga saab teeäärse võsa kiiresti maha, kuid turritama jäävad meetri kõrgused tüükad mõjuvad õõvastavalt. Vaja oleks saemehi. Foto Urmas Lauri[/caption]

Prügiautole tee tegemiseks räsiti Lõbe-Erja tee ääres giljotiiniga võsa, paiguti turritavad välja meetrikõrguselt maha lõigatud tüükad.

Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu on seda meelt, et Haapsalu maapiirkonnas võiksid külaelanikud ise teeservad võsast puhtad hoida.

Kui Jüri Tregubov sõitis oma sõbra poole Lõbe külla, sai ta šoki. „Alguses arvasin, et tuul või torm on murdnud seal võsa maha. Aga ei – mida rohkem edasi sõitsin, seda enam sain aru, et see on inimtegevus,” kirjeldas Tregubov Lääne Elule nähtut.