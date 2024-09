Koroona hakkab taas levima ning jälle kutsuvad arstid üles seda haigust vaktsineerimisega vältima.

Tänavu on aga tervisekassa otsustanud, et elanikkonna laialdane vaktsineerimine pole seekord vajalik ja perearstid võiksid vaktsineerida ainult riskigruppe. Riskigruppidesse kuulub tegelikult päris suur osa elanikest, nende hulgas on nii eakad inimesed kui ka krooniliste haiguste põdejad, samuti lapseootel naised.