Rannad on hooajaks valmis

Haapsalu ja Roosta rannad on algavaks suveks valmis. Ainus suurem muutus võrreldes mulluse hooajaga on Paralepa rannas vahetunud kohvikupidaja.

„Randadega on kõik nagu alati,” ütles Haapsalu aselinnapea Innar Mäesalu. „Valvab randu G4S. Vasikaholmi sild on juba paigas, Viigi randa on samuti liiva juurde viidud.”

Haapsalu randade eest hoolitseb munitsipaalettevõte Haapsalu Linnahooldus. Vajadusel niidab ettevõte muru, tühjendab prügikaste ja hoolitseb avalike käimlate eest. „Tar