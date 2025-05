Lääne-Nigula vald otsib väikehankega ehitajat, kes teeks korda Kullamaa vabadussamba. „Aeg on oma töö teinud ning need samba ees olevad klombitud kivist tugimüürid ja ilumüürid on vaja taastada,” ütles piirkonna haldur Marek Topper.

