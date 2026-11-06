Patsipunumise peen kunst – teoorias lihtne, praktikas mitte

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Haapsalus Pagu kohvikut pidav Adam Cullen kutsus isadepäeva eel mehed patsipunumise töötuppa. Nagu selgus, polegi juuste patsi sättimine nii lihtne, kui kõrvalt paistab.

Laupäeva õhtul särasid Haapsalu tühjavõitu hämaratel tänavatel siin-seal kõrvitsalaternad ning liikusid ringi halloween’i kostüümides lapsed, kes ukselt uksele pommi või kommi küsimas käisid. Hermani majas valmistuti õhtuseks halloween’i-peoks, kuid kutsuvad tuled põlesid ka Rootsituru-äärse Pagu kohviku akendes.

Reklaamtahvel kohviku ukse juures andis teada, et kohe on algamas patsipunumise töötuba, kuhu on veel kolm vaba kohta. Kohviku peremees Adam Cullen sai töötoa korraldamise idee internetiavarustest. Väikese tütre isana teab ta, kui vajalik on oskus patse punuda, ja kutsus teisigi mehi oskajate käe all harjutama. Kutse v