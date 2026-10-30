Adam Cullen kutsub mehi patse punuma

Haapsallasest tõlkija ja kirjanik Adam Cullen kutsub mehi oma kohvikusse Pagu, kus laupäeval saab õppida patse punuma.

Lapsed ja naised võib Culleni sõnul vabalt koju jätta – harjutamiseks antakse nukupead, kuigi ka nendega tuleb Culleni sõnul hellalt ringi käia.

Cullen ütles, et mõtte sai ta internetiavarustest, kus ta midagi taolist nägema juhtus. „Vaatasin ja tekkis soov osaleda. Mul on väike tütar ja tubli isa peaks omandama patsipunumise äärmiselt vajaliku oskuse,” sõnas Cullen.

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Kohti jätkub Paos kümnele mehele. Kuus kohta on juba täis.

Ei oodata ainult isasid. „Teinekord vajab abi ehk tuttava laps või miks mitte ka kallim,” ütles Cullen. Kohvikuga ühes majas tegutseb juuksur, nii et mõeldud-tehtud.

Laupäeval kell 17 õpetavad Paos mehi patse punuma juuksur Kairi Sahtel