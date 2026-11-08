Galerii: Haapsalu kutsehariduskeskuses peeti isadepäeva

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Foto: Malle-Liisa Raigla
isadepäev_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
isadepäev_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Isadepäeval said Haapsalu kutsehariduskeskuse ehitusmajas isad koos lastega lennutada droone mööda vigurrada, õppida kruve seina panema ja maitsta kohapeal valminud burgereid.
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