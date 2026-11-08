Galerii: Haapsalu kutsehariduskeskuses peeti isadepäeva

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

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Isadepäeval said Haapsalu kutsehariduskeskuse ehitusmajas isad koos lastega lennutada droone mööda vigurrada, õppida kruve seina panema ja maitsta kohapeal valminud burgereid.

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