Galerii: Kanepi memoriaali võitsid Vuhka ja Avameri

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kanepi memoriaal_malleliisaraigla (28)
Foto: Malle-Liisa Raigla
kanepi memoriaal_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
kanepi memoriaal_malleliisaraigla (11)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Nädalavahetusel Haapsalus peetud Albert Kanepi 20. mälestusturniiri võitsid Maksim Vuhka ja Airi Avameri.
Laupäeval algasid võistlused noorte võistlustega, pühapäeval olid v
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