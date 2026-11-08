Galerii: Kanepi memoriaali võitsid Vuhka ja Avameri

Malle-Liisa Raigla

malleliisa@le.ee

Foto: Malle-Liisa Raigla
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Nädalavahetusel Haapsalus peetud Albert Kanepi 20. mälestusturniiri võitsid Maksim Vuhka ja Airi Avameri.

Laupäeval algasid võistlused noorte võistlustega, pühapäeval olid v

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