Galerii: Haapsalus võistlevad sajad lauatennisistid

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albert kanepi memoriaal_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
albert kanepi memoriaal_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
albert kanepi memoriaal_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Haapsalu spordihoones käivad 20. korda Albert Kanepi mälestusvõistlused lauatennises, kus on võistlemas üle 260 sportlase Eestist ja Lätist.
Laupäeval algasid võistlused noorte võistlustega, pühapäeval on võistlemas täiskasvanud. „Kohal on naiste esimene, kolmas ja
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