Läänlased lõpetasid jalgpalli kõrgliiga hooaja

Nädalavahetusel tõmmati joon alla Eesti jalgpalli meistrivõistlustele. Kõige kõrgemal liigatasemel, naiste meistriliigas ja meeste premium liigas tegi lõppenud hooajal kaasa neli läänlast.

Naiste meistriliigas tegid viiendana lõpetanud Harju JK Laagri eest kaasa Anett Vilipuu ja Saskia Klooster. Neist 16-aastane Haapsalu jalgpallur Klooster tegi sellel hooajal kõrgliiga debüüdi ja sai naiste kõrgseltskonnas kirja ühe mängu.

Pika kogemusega Parilast pärit Vilipuu mängis hooajal kõrgliigas viis kohtumist ja lõi neis kaks väravat. Nüüd on Vilipuu hooaja lõpetanud ja asunud mängima saalijalgpalli kõrgliigas, kus kaitsta on eelmisel sisehooajal võidetud E