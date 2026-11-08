Statistikaamet: kes on Eesti isad?

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Tänase isadepäeva puhul avaldas statistikaamet infot Eesti isade kohta.
- Eestis elab 304 776 isa. Selle aasta alguse seisuga oli Eestis üle 1600 isa vähem kui 2025. aasta alguses.
- Mullu esimest korda isaks saanud mehi oli 4057 ja nad olid keskmiselt 33-aastased.
- 28% Eesti isadest on kõrgharidusega, kuid levinuim on kesk-, keskeri- või kutseharidus, mida omab 56% isadest.
- Isadest 56% on abielus, 21% on vallalised või vabaabielus, 18% on lahutatud ja 4% on lesed.
- Keskmine Eesti isa on 55-aastane. Kõige rohkem on Eestis 42-aastaseid isasid.
- Üle 100-aastaseid isasid on Eestis 16.
- Isadest 37% on üks laps, 41% on kaks last ja 22% kolm või enam last.
- Eesti isal on keskmiselt kaks last. Laste arvult on esirinnas Ruhnu valla isad keskmiselt 2,5 lapsega, neile järgnevad Antsla, Põhja-Sakala ja Järva valla isad.
- Vähemalt 15-aastaste meeste hulgas on isade osakaal suurim Saaremaal (60,9%) ja väikseim Harjumaal (53,7%).
- Alaealisi isasid on kolm, alaealiselt lapse saanud isasid aga 1196.
- Eesti isa keskmine lapsevanema-staaž on 27 aastat ehk Eesti isa vanim laps on keskmiselt 27-aastane.
- Isade kõige levinumad ametid on mootorsõidukijuht (23 290) ja ehitustööline (16 785).
- 1766 Eesti lapsel on rõõm tähistada oma sünnipäeva isaga samal päeval. Ja 754 isa saavad sel aastal tähistada isadepäeval ka enda sünnipäeva.
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