Lõuna-Läänemaa spordilapsed lugesid raamatuid

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Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lõpetab raamatute lugemise kuu pühapäeval Virtsu rahvamajas kohtumisega kirjanik Eia Uusiga.

Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kuulutas oktoobri lugemise kuuks. „Iga laps luges oma võimete kohaselt ühe, kaks või kolm raamatut,” ütles klubi juht Jaanus Getreu.

Eraldi tõi Getreu välja aga ühe 2. klassi tüdruku, kes luges kuuga 11 raamatut. Treeneri sõnul olid laste loetud raamatud väga erinevad, kuid ettevõtmise eesmärk oli lapsed nutiseadmest eemale saada. „Et leiaksid sõbrad raamatutest,” ütles Getreu. „Näitame sporti teise kü