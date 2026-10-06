Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi lastele on oktoober lugemiskuu

28 aastat tegutsenud Lõuna-Läänemaa jalgpalliklubi kuulutas oktoobri raamatute lugemise kuuks.

Iga laps, kes ei pea olema klubis spordiga tegelev, saab vabalt valida raamatu, või raamatud, mida ta kuu jooksul läbi loeb.

Lapse huvid ja soovid on erinevad ja nii saame lastest laia pildi. Ka võimed on erinevad. Kas laps loeb ühe, või mitu raamatut, ei oma tähtsust. Kas raamatuks on lasteraamat, spordiraamat, ajalooraamat või põnevik, ei oma tähtsust. Tähtis on hoopis see, et veedame rohkem aega raamatuid lugedes.

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Klubi juht ja treener Jaanus Getreu ja