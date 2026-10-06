Ehitaja ei taha Haapsalu peatänavat remontida

Haapsalu abilinnapea Peep Aedviiru sõnul ei soovi Posti tänavat ehitanud YIT Eesti AS garantiiremonti teha nii, nagu kokku lepiti.

Peamiselt tekitab vaidlusi sõidutee vuugivahetus. Aedviiru sõnul on kokku lepitud, et ehitaja vahetab välja kogu vuugisegu, kuid nüüd tahab too vuugisegu vahetada vaid jupiti. Seda on näha ka Posti tänaval liigeldes, et vuugitäidet vahetatakse lühikeste lõikude kaupa tänava eri piirkondades.

„See on konstruktsiooniliselt vale käik. Nad teevad sellega endale karuteene,” ütles Aedviir.

Artikkel jätkub peale reklaami

Vesi ähvardab teed lagundada

Aedviir selgitas, et kui kogu vuugitäidet ära ei vahetata, siis läheb osale teest talvel vesi alla, mis omakorda tõstab kive ja muudab tee senisest veel halvemaks. „Selles me kokku ei leppinud,” ütles ta.

Seetõttu tuleb aselinnapea sõnul kogu vuugitäide selle aasta jooksul ära vahetada. Vastasel juhul süvenevad teel olevad probleemid.

Praegu on linnavalitsus esitanud ehitajale järelepärimise, mik