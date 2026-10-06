Eestikeelne veebileht ei tähenda Eesti tegevusluba: kuidas legaalne online-kasiino ära tunda?

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Online-kasiino võib olla eestikeelne, võtta vastu Eesti pangamakseid ja näidata hinnakirja eurodes, kuid ükski neist tunnustest ei kinnita, et ettevõttel on õigus Eestis hasartmänge pakkuda.

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Vahe pole pelgalt juriidiline formaalsus. Eesti tegevusloaga kasiino üle teeb järelevalvet Maksu- ja Tolliamet, selle tegevusele kehtivad Eesti hasartmänguseadusest tulenevad nõuded ning mängija saab vajaduse korral tugineda kohalikele reeglitele. Loata veebilehe puhul on olukord märksa ebaselgem.

Maksu- ja Tolliamet soovitabki Eestis luba mitteomavatel hasartmängulehtedel mängimist vältida, märkides eraldi, et ametil puudub selliste korraldajate usaldusväärsuse kohta info ning probleemide tekkimisel ei pruugi olla võimalik mängijat aidata.

Eesti turul tegutsemiseks ei piisa üksnes välismaisest litsentsist

Hasartmängu korraldamine on Eestis loakohustuslik tegevus. Õnnemängu, toto või osavusmängu pakkumiseks peab ettevõttel olema nii vastava hasartmänguliigi tegevusluba kui ka konkreetse tegevuse korraldusluba. Kaughasartmängu korraldusloa otsuses märgitakse muu hulgas internetiaadressid, mille kaudu ettevõte tohib hasartmängu pakkuda.

Praktikas tähendab see, et kontrollida tuleb mitte ainult kasiinobrändi või ettevõtte nime, vaid ka konkreetset veebiaadressi. Ühel kontsernil võib olla kümneid kaubamärke ning asjaolu, et ettevõttel on Eestis mõne veebilehe jaoks luba olemas, ei anna automaatselt õigust kõigi tema rahvusvaheliste kasiinode pakkumiseks Eesti turul.

Kõige lihtsam lähtekoht on Maksu- ja Tolliameti avalik nimekiri. Sinna on koondatud Eestis seaduslikult tegutsevad hasartmängukorraldajad koos nende ärinimede, kaubamärkide, veebiaadresside ja lubade infoga.

Sama põhimõtet tasub järgida ka siis, kui kasiino leitakse otsingumootorist, sotsiaalmeediast või mõnelt võrdluslehelt. Eestis lubatud online kasiinod peaksid olema kontrollitavad Eesti registri kaudu, mitte ainult veebilehe enda väite põhjal.

Kasiino jaluses olev litsentsilogo ei ole piisav tõend

Hasartmängulehtede jalustes näeb sageli ridu litsentsidest, ettevõtete registreerimisnumbritest ja järelevalveasutustest. Need võivad olla kasulikud, kuid ainult nende järgi ei tasu otsust teha.

Eesti hasartmänguseadus nõuab, et kaughasartmängu korraldaja avaldaks kasutajale muu hulgas ettevõtte nime, aadressi ning tegevus- ja korraldusloa otsuste numbrid. Samuti peab veebilehel olema kättesaadav info mängureeglite, mängimisega seotud kulude ja hasartmängusõltuvusega seotud abi kohta.

Kõige kindlam kontroll on siiski sõltumatu. Maksu- ja Tolliameti nimekirjas peaks olema sama ettevõte ning konkreetne domeen, millel inimene parajasti viibib. Veebilehe enda tekst võib olla aegunud, eksitav või viidata litsentsile, millel pole Eesti turuga mingit seost.

Erilist tähelepanu tasub pöörata peaaegu identsetele domeenidele. Rahvusvaheline kasiino võib tegutseda eri riikides näiteks .com-, .eu- või kohaliku lõpuga aadressidel ning lubade ulatus ei pruugi olla kõigil versioonidel sama.

Eestis kehtiv luba annab mängijale reaalseid erinevusi

Litsentsi tähtsus tuleb kõige paremini välja siis, kui midagi läheb valesti. Eesti tegevusloaga ettevõte tegutseb kohaliku regulatsiooni ja järelevalve all. Maksu- ja Tolliamet hindab tegevusloa väljastamisel muu hulgas taotleja usaldusväärsust, juhtide tausta, maksukäitumist ning tegevuse tehnilist korraldust.

Samuti peab kaughasartmängu korraldaja elektrooniline arvestus- ja kontrollsüsteem olema ühendatud Maksu- ja Tolliameti infosüsteemiga. See nõue puudutab muu hulgas õnnemänge ja toto korraldavaid ettevõtteid.

Litsents ei tähenda loomulikult, et mängija võidab sagedamini või et ühe ettevõtte teenus oleks automaatselt parem kui teisel. Selle eesmärk on hoopis tagada, et teenusepakkuja tegutseb kindlate reeglite järgi ning Eesti järelevalveasutusel on tema tegevuse üle tegelik kontroll.

Loata teenuse puhul võib ettevõte küll alluda mõne teise riigi regulatsioonile, kuid Eesti ametiasutuste võimalused mängijat probleemide korral aidata on märksa piiratumad. Tarbijakaitse saab abistada Eestis tegutsevate ettevõtetega seotud probleemide korral, ent sama kaitse ei laiene välismaale.

Kohalik litsents tähendab toimivat enesepiirangut

Eestis saab end kanda Maksu- ja Tolliameti peetavasse piirangute nimekirja ning valida õnnemängude, spordiennustuste või loterii piirangu. Õnnemängude puhul saab määrata minimaalse perioodi kuuest kuust kuni 36 kuuni ning enne enda valitud tähtaja möödumist piirangut eemaldada ei saa.

Eestis korraldusluba omav hasartmänguettevõte ei tohi kehtiva piiranguga inimesele vastavat mänguteenust pakkuda. See loob ühe keskse süsteemi, mis töötab kohaliku litsentsiga korraldajatele üleselt, mitte ei sõltu sellest, kas inimene suudab igas kasiinos eraldi konto sulgeda.

Loata välismaine veebileht ei kuulu tingimata sellesse süsteemi. Just seepärast võib Eesti litsents olla oluline ka inimese jaoks, kes ei mõtle esialgu üldse võimalusele, et tal võiks hiljem mängimise piiramiseks abi vaja minna.

Viis minutit enne sissemakset võib vältida hilisemat vaidlust

Online-kasiino tausta kontrollimiseks pole vaja hasartmänguseadust peast teada. Praktikas piisab mõnest lihtsast sammust. Vaadata tasub, milline ettevõte veebilehte haldab, millisele litsentsile ta viitab ja kas konkreetne domeen esineb Maksu- ja Tolliameti seaduslike hasartmängukorraldajate nimekirjas. Samuti võiksid veebilehel olla selgelt leitavad mängureeglid, ettevõtte andmed, lubade numbrid ja vastutustundliku mängimise info.

Kõige sagedasem eksiarvamus on ilmselt arvamus, et Euroopa Liidu mõnes teises riigis väljastatud tegevusluba annab automaatselt õiguse teenust kogu Euroopas pakkuda. Hasartmänguturg nii ei tööta. Eesti turule suunatud online-hasartmängude puhul tuleb lähtuda Eesti lubadest ja siin kehtivatest nõuetest.

Litsentsi kontrollimine ei ütle, kas kasiino mänguvalik inimesele meeldib, kui kiiresti töötab klienditugi või kui ahvatlev tundub parasjagu pakutav boonus. Küll aga vastab see kõige olulisemale küsimusele juba enne raha sissemaksmist: kas ettevõttel on üldse õigus seda teenust Eestis pakkuda?