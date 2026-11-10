Läänemaalt pürib suurele peole 74 kollektiivi

2028. aastal Tallinnas peetavale noorte ja täiskasvanute ühisele laulu- ja tantsupeole tahab Läänemaalt minna 74 koori, tantsurühma ja muusikut.
Laulu- ja tantsupeo teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul on Läänemaalt oma osalemissoovist teada andnud 29 koori, 40 tantsurühma ja 5 rahvamuusikakollektiivi.
Peole pääseda soovivate kollektiivide esmane registreerimine lõppes 31. oktoobril.
Esmaste andmete põhjal on oma soovist laulupeol üles astuda kokku pea 1200 koori ja orkestrit. Tantsupeole registreerus üle 1500 tantsu- ja võimlemisrühma ning rahvamuusikapeole 170 kollektiivi. Eestist kaugemal tegutsevaid eesti kollektiive on laulupeoks valmistumas 50 ning tantsupeoks 73 rühma 18 riigist.
Laulupeole registreerunute seas on kõige arvukamalt segakoore – ligi 330. Samuti on osalemissoovi