Läänemaalt pürib suurele peole 74 kollektiivi

2028. aastal Tallinnas peetavale noorte ja täiskasvanute ühisele laulu- ja tantsupeole tahab Läänemaalt minna 74 koori, tantsurühma ja muusikut.

Laulu- ja tantsupeo teabejuhi Sten Weidebaumi sõnul on Läänemaalt oma osalemissoovist teada andnud 29 koori, 40 tantsurühma ja 5 rahvamuusikakollektiivi.

Peole pääseda soovivate kollektiivide esmane registreerimine lõppes 31. oktoobril.

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Esmaste andmete põhjal on oma soovist laulupeol üles astuda kokku pea 1200 koori ja orkestrit. Tantsupeole registreerus üle 1500 tantsu- ja võimlemisrühma ning rahvamuusikapeole 170 kollektiivi. Eestist kaugemal tegutsevaid eesti kollektiive on laulupeoks valmistumas 50 ning tantsupeoks 73 rühma 18 riigist.

Laulupeole registreerunute seas on kõige arvukamalt segakoore – ligi 330. Samuti on osalemissoovi