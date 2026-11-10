Haapsalu otsib endiselt jõulupuud

„Tegeleme veel,” vastas munitsipaalettevõtte Haapsalu Linnahooldus juhatuse liige Tiit Koel küsimusele, kas Haapsalu tänavune jõulupuu on leitud.

Praeguseks pole Koeli sõnul keegi linnale jõulupuud pakkunud. „Loodame, aga keegi ei ole veel pakkunud,” nentis ta. Võimalik on, et kuusk tuleb seetõttu leida riigimetsast.

Puu peab olema kohal esimese advendi nädalavahetuseks. Koel ütles, et kuusk tuleb välja valida nädala jooksul.

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Millal jõulupuu kohale võiks jõuda, ei ole Koeli sõnul veel teada. „Sõltub sellest, millal selle leiame, milline on ilm, kas on väga tuuline ja milline on võimalus puu väljaveoks ning kas kraanal on graafikus vaba hetk. See nõuab kraana, reka, ilmataadi ja mei