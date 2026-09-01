Noored tennisistid said kolm medalit

Eesti noorte meistrivõistlustel vanuseklassides U12–U18 Kadrioru tennisekeskuses esindasid Haapsalu tenniseklubi Timo Toom, Adele Lumiste ja Egert Trave, kes tõid klubile kokku kolm pronksmedalit.
Trave jõudis U18 noormeeste üksikmängus nelja parema hulka ja võitis pronksi. Teise pronksi teenis Trave U18 paarismängus koos Pärnu Kalevi TK mängija Jan-Elmar Sarapikuga. Segapaarismängus jõudis Trave koos Elin Kalmusega veerandfinaali.
Timo Toom võitis koos Jesper Sepaga U12 poiste paarismängus pronksmedali. Üksikmängu põhiturniiril alustas Toom edukalt, võites avaringi kohtumise ning jõudes kaheksa parema hulka. U14 vanuseklassi üksikmängu lohutusturniiril jõudis ta poolfinaali.
Lumist