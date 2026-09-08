Egert Trave jõudis Eesti GP finaali

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Tallinnas toimunud täiskasvanute Eesti GP-turniiril tegi suurepärase turniiri Haapsalu tennisekooli kasvandik Egert Trave.
Üksikmängus jõudis ta finaali, alistades selleks eelnevalt kolm asetatud mängijat.
Esmalt võitis Trave Andreas Kuuma 6-3 6-4, seejärel turniiri 1. asetuse saanud Kevin-Kristjan Uba kolmes setis 4-6 7-6 6-3. Veerandfinaalis võitis Trave 7. asetusega Artur Kontuse 6-4 7-5 ja poolfinaalis 8. asetusega Daniel-Bhekiwe Rabenko pärast tasavägist mängu 4-6 6-2 7-6.
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Finaalis tuli seekord tunnistada 4. asetusega Tartu mängija Robin Rait R
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