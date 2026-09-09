Kohus jättis Vassili Otškalenko vangi

Harju maakohus jättis tänase määrusega Vassili Otškalenko taotluse tema ennetähtaegseks vabastamiseks rahuldamata.

Kohus leidis, et Vassili Otškalenko vanglast vabastamine tingimisi ei ole õigustatud ega põhjendatud ning see riivaks ühiskonna õiglustunnet. Kohtu hinnangul peab süüdimõistetu tunnetama karistuse mõju ja kandma vastutust toimepandu eest.

Kohtu hinnangul ei kaalu süüdimõistetu vabastamist pooldavad asjaolud nagu vanglas töötamine, seal tegevustes osalemine, vabaduses elukoht ning lähedase toetus üles sooritatud kuritegusid ja kinnipeetava vabastamine ei ole võimalik.

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Otškalenko kannab karistust lapse vägistamise ja tapmise ning vägistamiskatse eest. Tema ohvrid olid juhuslikult valitud alaealised Haapsalu tüdrukud. Esialgu karistas