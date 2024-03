Otškalenko vabadusse pääsemine selgub kuu lõpuks

Esmaspäeval arutas Harju maakohus eluaegset vanglakaristust kandva Vassili Otškalenko ennetähtaegset vabastamist, kohus teeb otsuse tuleva nädala kolmapäeval.

„Täiel määral annan aru oma kuriteo raskusest,” ütles Otškalenko esmaspäeval videosilla vahendusel kohtunikule. „Ma saan aru, et sellest kellelgi kergem ei hakka, aga väga kahetsen seda, mis ma sooritasin. Lihtsalt palun anda võimalus ja ma ise usun, et suudan elada nii, et kellelegi probleeme ei valmista.”

