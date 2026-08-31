Vassili Otškalenko lubas vabanedes kolida Ida-Virumaale

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arutas Harju maakohus eluaegset vanglakaristust kandva Vassili Otškalenko ennetähtaegset vabastamist, enim kardab vabastamise puhul mees meedia ja ühiskonna suhtumist temasse.

Otškalenko lubas kohtusaalis, et vabanemise korral asub ta elama Ida-Virumaale Kohta-Järvele, kuhu on tema endine naine talle korteri ostnud. Tööd jätkaks ta enda sõnul sorteerimiskeskuses, kus on ka seni avavanglas viibides töötanud.

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„Mul ei ole plaani minna kohtadesse, kus on massid. Aga mis toimub meedias, see ei ole normaalne. Vahet pole, kuhu sa elama asud, riik on väike ja meedia hakkab sind jälgima ja avalikustama kõike, mida teed ja inimesi minu vastu häälestama,” rääkis Otškalenko.

Ainus kontakt väljaspool vanglat ongi Otškalenkol ta endine naine. „Kedagi teist ei ole jäänud,” ütles Otškalenko.

Otškalenko palus kohtul teha otsus tulenevalt seadustest,