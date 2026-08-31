Projekteerimistingimuste avatud menetlus (Uus-Sadama tn 45, Haapsalu linn, Haapsalu linn)

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Ajavahemikul 01.09.2026 – 14.09.2026 on Haapsalu linna veebilehel (https://haapsalu.ee/keskkond-ehitus-ja-teed/planeerimine-ja-ehitus/projekteerimis-ja-ehitustegevus/) avalikustatud

projekteerimistingimuste eelnõu sadamakai rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

Artikkel jätkub peale reklaami

Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.