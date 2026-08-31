Pääste: Lääne-Nigula vallas põles värvikuivatuskamber ja sauna katus

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28. augustil kell 17.48 said päästjad väljakutse Lääne-Nigula valla Pälli külla, kus oli põlema läinud metallitööstuse värvikuivatuskamber.

Kui päästjad kell 18 sündmuspaika jõudsid, olid metallitööstuse töötajad põlengu värvikuivatuskambris pulberkustutiga kustutanud ja kambris gaasi kinni keeranud. Kustutamisel sai üks tehase töötaja vigastada ja kiirabi viis ta haiglasse kontrolli.

Päästjad kontrollisid termokaameraga põlengupiirkonda hoones sees ja katusel korstna ümbruses ning jahutasid kambri peal olevat korstnaosa veega.

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Tulekahju põhjustas gaasiga köetava värvikuivatuskambri korstnal olnud tolm, mis süttis. Päästjad lõpetasid sündmuskohal kell 19.06. Kohal käisid Haapsalu ja Risti kutselised ning Palivere vabatahtlikud päästjad.

28. augustil kell 18.36 sai häirekeskus teate, et Saunja külas põleb sauna katus. Päästjate kohale jõudes, olid inimesed ise põlengu kustutanud.

Päästjad kontrollisid hoonet ja selle konstruktsioone – ohtu enam ei olnud.

Põleng sai alguse, kui katusetööde käigus läks põlema pilliroog. Päästjad nõustasid omanikku edasiste ehitustööde osas.

28. augustil kell 10.08 teatati häirekeskusele, et Höbringi külas vajus mädanenud puu tüvega teisele puule ja ohustades puude all autoteel liikujaid. Päästjad likvideerisid ohtliku puu.

26. augustil tuli Haapsalus maja koristamise käigus välja ilutulestiku pakett. Demineerijad hävitasid ohtliku leiu.