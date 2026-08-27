Herjava külas põletati maasikataimi

Täna hommikul veidi enne kella seitset sai häirekeskus teate, et Herjava külas põletatakse prügi ja naabruskond on suitsu täis.

Päästjad leidsid suitsuallika, selleks osutus aeda raudtünni tehtud lõke, kus põletati maasikataimi.

Päästjad selgitasid, et suits häirib naabreid ning inimene lubas edaspidi lõkke tegemiseks valida ilma, kui tuul ei kanna suitsu laiali.