Spordipanused Eestis: kuidas lugeda koefitsiente ja mitte üle pingutada

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Spordipanuste juures jäävad esimesena silma numbrid. Ühe meeskonna kõrval on 1,70, teise juures 2,40 ja kuskil vilgub veel 3,10. Esmapilgul võib kogu asi tunduda nagu väike matemaatikaeksam, aga tegelikult on loogika üsna lihtne. Koefitsient näitab, kui tõenäoliseks peab teenusepakkuja konkreetset tulemust.

Mis on koefitsient ja mida see tegelikult näitab?

Mida väiksem on koefitsient, seda tõenäolisemaks vastavat tulemust hinnatakse.

Suurem koefitsient tähendab, et seda tulemust peetakse vähem tõenäoliseks.

See ei ole ennustus ega lubadus, vaid viis tõenäosust numbrina väljendada. Kõige lihtsam on koefitsient protsendiks ümber arvutada valemiga 1 ÷ koefitsient × 100.

Artikkel jätkub peale reklaami

Kui koefitsient on 2,00, annab arvutus tulemuseks 50%. Koefitsiendi 1,50 puhul on sama näitaja umbes 66,7%. Nii saad paremini aru, mida need numbrid tegelikult tähendavad.

Kui tahad näha, kuidas selline süsteem päris veebikeskkonnas üles on ehitatud, on üheks Eestis tegevusloaga operaatori näiteks luckybet.ee. Spordipanused võivad ühe sündmuse puhul olla üles ehitatud mitme võimaliku tulemuse ümber ning koefitsiendid muutuvad sõltuvalt sellest, kuidas iga tulemuse tõenäosust hinnatakse.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!

Miks lähevad protsendid üle 100?

Siin tuleb mängu marginaal. Kui teisendada ühe sündmuse kõik koefitsiendid protsentideks ja need kokku liita, ei tule tulemuseks alati 100%. Oletame, et kahe võimaliku tulemuse koefitsiendid on 1,80 ja 2,10. Esimene vastab umbes 55,6% ja teine 47,6% arvestuslikule tõenäosusele. Kokku saame 103,2%.

See 3,2 protsendipunkti üle saja ongi lihtsustatud näites teenusepakkuja marginaal. Mida suurem on koefitsientidest kokku arvutatud protsent, seda suurem osa on hinnastusse sisse arvestatud. Koefitsiente vaadates tasub seda teada, sest esmapilgul ei ole marginaali kuskil eraldi numbrina näha.

Kuidas Eesti tegevusluba kontrollida?

Veebileht võib näha välja viimase peal, aga ilus kujundus ei tähenda, et ettevõttele on Eestis tegutsemiseks antud tegevusluba. Õnneks ei pea seda ise kuskilt peenes kirjas tunde otsima.

Selle kontrollimiseks on kõige lihtsam kasutada Maksu- ja Tolliameti avalikku seaduslike hasartmängukorraldajate nimekirja. Sealt saad võrrelda nii ettevõtte nime, kaubamärki kui ka veebiaadressi. Domeen ja registris olev ettevõte peaksid omavahel klappima. Pea meeles, et mõne teise riigi tegevusluba ei tähenda automaatselt, et sama teenust võib pakkuda ka Eestis.

Distsipliin loeb rohkem kui kõhutunne

Spordi jälgimisega käib kaasas tunne, et tunned mõnda ala või võistkonda läbi ja lõhki. Paraku ei muuda aastatepikkune kaasaelamine ettearvamatut sündmust etteaimatavaks.

Sellepärast tasub enne alustamist paika panna kindel eelarve ja otsustada juba ette, kui suure summa oled valmis kaotama nii, et see sinu igapäevaseid kulusid ei mõjutaks. Kui mõni panus läheb valesti, pole mõistlik järgmist summat suurendada lihtsalt selleks, et kaotatut tagasi saada. Just siis kipuvad emotsioonid algsest plaanist üle sõitma.

Abiks on ka lihtne arvestus, kuhu märgid üles kuupäeva, panustatud summa, tulemuse ja kuu kogukulu. Nii saad jooksvalt aru, kui palju raha tegelikult kulub, ega pea kuu lõpus mälu järgi nuputama, kuhu see kadus. Veel parem on panna endale ette ka ajaline piir, et spordipanustamine ei hakkaks märkamatult pikemaks venima.

Panustamise limiidid aitavad piiri paigas hoida

Enesekontroll ei pea jääma ainult tahtejõu kanda. Panustamise limiidid aitavad sul juba eos paika panna, kui palju raha ja aega oled valmis sellele kulutama. Kui piir paigas, on palju lihtsam vältida olukorda, kus üks panus viib teiseni ja algne plaan hakkab vaikselt käest minema.

Hea variant on kasutada panustamiseks eraldi pangakaarti või kontot, kuhu kannad juba ette kindla summa. Nii on piir kohe algusest peale paigas ega sega muudeks kuludeks mõeldud raha. Kui sellel kontol olev summa saab otsa, on see üsna loomulik märk, et selleks korraks on aeg lõpetada, mitte hakata mujalt raha juurde kandma.

Kui märkad, et hakkad enda seatud reegleid nihutama, kulutad rohkem kui plaanisid või mõtled panustamisele ka siis, kui parasjagu üldse ei taha, tasub korraks pidurit tõmmata. Sellised märgid annavad üsna hästi aimu, et asi ei püsi enam päris samades raamides nagu alguses.

Hasartmänguteenused on mõeldud ainult täisealistele ning vanusepiirang on 18+. Kui panustamine hakkab mõjutama rahaasju, suhteid või igapäevast elu, saab abi Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskusest. Mänguriliini number on 15410.

Enne kui panustama asud

Enne panustamist tasub endale mõned asjad paika panna. Vaata üle, mida koefitsiendid tegelikult näitavad, kui suur on teenusepakkuja marginaal ja kas platvormil on Eestis kehtiv tegevusluba. Sama oluline on otsustada ette, kui palju raha oled valmis panustamisele kulutama ja millal on aeg lõpetada.

Ning üks asi ei muutu kunagi: isegi kui tead statistikat läbi ja lõhki, ei saa sporditulemust kunagi kindlalt ette teada.

Tähelepanu! Tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult!