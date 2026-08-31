Eesti-Läti IV elektriühenduse planeeringu avalik arutelu 

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Eesti-Läti IV elektriühenduse riigi eriplaneering on valmis saamas. Kõik huvilised on oodatud avalikele aruteludele, kus antakse ülevaade planeeringulahenduse kujunemisest ja tutvustatakse väljapaneku ajal laekunud ettepanekuid.

Arutelud toimuvad:

16.09 kell 17.30 Järvakandi kultuurihall (1. Mai 1, Järvakandi, Kehtna vald)

Artikkel jätkub peale reklaami

21.09 kell 17.30 Kuressaare kultuurikeskus (Tallinna 6, Kuressaare)

22.09 kell 17.30 Lihula kultuurimaja (Tallinna mnt 1a, Lihula, Lääneranna vald)

23.09 kell 17.30 veebiarutelu (link planeeringu kodulehel)

28.09 kell 17.30 Paide muusika- ja teatrimaja (Pärnu 18, Paide)

Planeeringulahenduse ja mõjude hindamise aruandega, sh laekunud ettepanekute ja vastustega saab tutvuda planeeringu kodulehel www.riigiplaneering.ee/eesti-lati-IV (dokumentide all).

Riigi eriplaneeringu koostamist korraldab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

Kontakt: projektijuht Monika Korolkov (info@mkm.ee)