Päästeamet leidis tanklates puudusi

Päästeamet kontrollis mais ja juunis Läänemaal kuut tanklat, kõigis esines ohutusnõuete järgimisel puudusi.

„Peamine puudus oli põlevmaterjalide ladustamine tankla territooriumil,” ütles päästeameti Lääne päästekeskuse kommunikatsioonijuht Anu Villmann.

Villmann tõi näite, et küttepuid, grillsüsi, klaasipesuvedelikke ja süütevedelikku hoitakse tanklahoone seina ääres kõrvuti või ühes kapis. „See võib tekitada tuleohu või raskendada päästetöid,” ütles ta.

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Mõnes tanklas, kus kasutatakse toidu