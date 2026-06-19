Vassili Otškalenko taotleb taas vabastamist

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Vassili Otškalenko kahe aasta eest ennetähtaegset vabastamist küsides. Foto: Malle-Liisa Raigla
Augusti lõpus arutab Harju maakohus taas eluaegset vanglakaristust kandva kurjategija Vassili Otškalenko ennetähtaegset vabanemist.
Kaks aastat tagasi, 2024. aasta kevadel otsustas kohus, et ei vabasta meest ennetähtaegselt, sarnase otsuse tegi kohus ka 2021. aasta lõpus.
Viimane kord otsustas kohus jätta mehe vanglasse, sest polnud veendunud, et kinnipeetava käitumiskontroll mööduk
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