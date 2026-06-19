Vassili Otškalenko taotleb taas vabastamist

Malle-Liisa Raigla

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Vassili Otškalenko soovib pärast 31 vanglas veedetud aastat taas vabadusse pääseda. Foto: Malle-Liisa Raigla
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Vassili Otškalenko kahe aasta eest ennetähtaegset vabastamist küsides. Foto: Malle-Liisa Raigla

Augusti lõpus arutab Harju maakohus taas eluaegset vanglakaristust kandva kurjategija Vassili Otškalenko ennetähtaegset vabanemist.

Kaks aastat tagasi, 2024. aasta kevadel otsustas kohus, et ei vabasta meest ennetähtaegselt, sarnase otsuse tegi kohus ka 2021. aasta lõpus.

Viimane kord otsustas kohus jätta mehe vanglasse, sest polnud veendunud, et kinnipeetava käitumiskontroll mööduk

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