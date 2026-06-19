Murutraktor aia hooldamiseks: neli mudelit, mida eksperdid soovitavad

Foto: Rodolfo Gaion. Pexels.com

Suuremate haljasalade puhul ei ole käsitsi niitmine kuigi praktiline, seega tasub valida endale abimeheks hea murutraktor, mis teeb suure aia hooldamise mugavamaks, säästes nii aega kui ka energiat. K-rauta on kokku pannud neli mudelit, mis katavad erinevad vajadused: kompaktse väikeaia mudeli, suure ala niitja, puhtuse eelistaja valiku ning kallakutel hästi toimiva masina.

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Iga aed on omamoodi, mis seab ka masinatele erinevad ootused. Mõnes aias on oluline manööverdusvõime kitsastes tingimustes, teistes aga suur lõikelaius avarate platside jaoks. Et valiku tegemine oleks läbimõeldud, tasub enne ostmist teha eeltööd. Allpool leiad ülevaate igast mudelist koos põhiliste tehniliste andmete ja soovituslike kasutusvaldkondadega, et valiku tegemine oleks lihtsam.

Mudel Võimsus (kW) Lõikelaius (cm) Kogumiskorv (l) Grunder T66RS-D4 3,3 61 150 Alpina AT3 98 HA 7,9 98 Ei ole märgitud Yato YT-85552 9,3 96 220 AL-KO Easy T15-93.2 HD-A 7,7 93 220

Foto: K-rauta.ee

Kompaktne murutraktor väiksemasse aeda: Grunder T66RS-D4

Väiksemate aedade jaoks on enamasti parim valik kompaktne masin, mis mahub liikuma ka kitsamates kohtades nagu puude, põõsaste ja peenarde vahel. Grunder T66RS-D4 on loodud just selliseks kasutuseks. Masinal on 196 cm³ mootor võimsusega 3,3 kW, lõikelaius 61 cm ning 150-liitrine kogumiskorv. Kolm edasikäiku, üks tagasikäik ja elektriline start teevad igapäevase kasutuse mugavaks.

See mudel sobib hästi keskmise ja väiksema suurusega koduaedadele, kus on vaja ettevaatlikult liikuda. Kogumiskorv tagab, et niitmisjäägid ei jää murule laiali, masina kerge kaal muudab hoiustamise ja liigutamise lihtsaks.

Foto: K-rauta.ee

Võimas murutraktor suurtele pindadele: Alpina AT3 98 HA

Avarate haljasalade hooldamiseks on vaja masinat, mis tuleb toime mahuka tööga, ilma et see liiga kaua aega võtaks. Alpina AT3 98 HA on selleks hästi sobiv: 452 cm³ mootor annab 7,9 kW võimsuse ning 98 cm lõikelaius katab iga niitmisringiga suure ala. Masin on varustatud hüdrostaatilise ajamiga ja külgväljaviskega, seega ei pea poole niitmise pealt muretsema kogumiskoti tühjendamise pärast.

See mudel on mõeldud 0,4–0,8 hektari suurustele aladele. Tänu hüdrostaatilisele ülekandele on sõidukiiruse reguleerimine sujuv, sest kiirust saab reguleerida ilma käsitsi käike vahetamata. See teeb suurte avatud pindade niitmise efektiivsemaks. Külgväljavise on sobilik piirkondades, kus rohtu ei ole vaja kokku koguda, vaid see võib jääda looduslikuks väetiseks maapinnale. Alpina murutraktorid on tuntud oma võimekuse poolest tulla toime avarate ja nõudlike maastikega.

Alpina murutraktoreid saab laiendada lisavarustusega

Murutraktori käru

Lumesahk

Puistur

Mururull

Kaitsekate

Foto: K-rauta.ee

Efektiivne kogumissüsteem puhta tulemuse saavutamiseks: murutraktor Yato YT-85552

Kui soovid pärast niitmist esinduslikku ja puhast murupinda, tasub valida masin mahuka kogumiskorviga. Yato YT-85552 on varustatud 220-liitrise korviga, mis võimaldab niita pikalt ilma tühjenduspausideta. Masina mootor on mahuga 352 cm³ ja võimsusega 9,3 kW (12,5 HP), lõikelaius on 96 cm.

See mudel sobib hästi kasutajale, kes ei soovi, et lõigatud muru jääks aeda laiali, vaid et kõik näeks välja korralik ja hooldatud. Mahukas 220-liitrine korv võimaldab pikemalt niita ilma pideva tühjendamiseta. Viis edasikäiku ja üks tagasikäik annavad võimaluse valida sobiv tempo vastavalt rohu tihedusele ja pikkusele. Yato aiatehnika aitab luua puhta ja viimistletud lõpptulemuse.

Foto: K-rauta.ee

Murutraktor ebatasasele ja kallakutega maastikule: AL-KO Easy T15-93.2 HD-A

Keerulisem maastik ja künklikud pinnad seavad murutraktorile kõrgemad ootused, sealhulgas on olulised hea stabiilsus ja täpne juhitavus. Murutraktor AL-KO Easy T15-93.2 HD-A on ehitatud vastu pidama ka raskemates oludes, olles sobiv murutraktor kallakutele ja ebatasastele pindadele. Tehnilised andmed näitavad, et seadme mootori maht on 452 cm³ ja võimsus 7,7 kW. Lõikelaius on 93 cm ning masinal on sujuv hüdrostaatiline ajam. Lisaks on mudel varustatud 220-liitrise kogumiskorviga.

See mudel sobib hästi ebatasasele või kergelt kaldus maastikule. Hüdrostaatiline ajam aitab tagada täpse kontrolli ka keerulistes oludes, muutes niitmise sujuvamaks ja turvalisemaks. Elektromagnetiline labade ühendus võimaldab lõikemehhanismi sisse ja välja lülitada otse juhiistmelt. AL-KO murutraktorid on loodud pakkuma kindlustunnet just nõudlikumates tingimustes, kus lame ja ühtlane muruala on pigem erand kui reegel.

K-rauta asjatundlik nõu ja lai tootevalik

Õige murutraktori valik sõltub eelkõige aia suurusest ja maastiku iseloomust. Grunder sobib hästi väiksemasse aeda, Alpina suurtele avatud pindadele, Yato neile, kes hindavad puhast lõpptulemust ning AL-KO ebatasasele maastikule. Valides tasub tähelepanu pöörata eelkõige mootori võimsusele ja ajami tüübile, sest need mõjutavad otseselt nii tööefektiivsust kui ka masina pikaajalist vastupidavust.

K-rauta tootevalikust leiad laia valiku aiatehnikat erinevatele vajadustele. Meie asjatundlikud konsultandid ootavad sind K-rauta kauplustes üle kogu Eesti. Kui aga oled juba oma valiku teinud ja sobiva mudeli leidnud, saad selle mugavalt tellida aadressilt www.k-rauta.ee koos kojuveo