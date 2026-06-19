Välja detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetlus (Valdi tee 8 ja 10, Nõmme küla, Haapsalu linn)

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Ajavahemikul 20.06–3.07.2026 on Haapsalu linna veebilehel (www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-projeteerimistingimused) avalikustatud projekteerimistingimused olulise rajatise kasutusotstarbe muutmiseks antud kinnistutel. Avalikustamise perioodil on huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, võimalus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid ja põhjendatud vastuväiteid e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee.