Prantslased käisid Oru hooldekodus praktikal

Lamia Mouelhi ja Noémie Garrido. Foto: Elle Ljubomirov

Oru hooldekodus lõpetavad täna kahenädalase praktika Lamia Mouelhi ja Noémie Garrido Lõuna-Prantsusmaalt Castre linnast.

Erasmuse programmi kaudu Eestisse praktikale tulnud 17aastane Mouelhi ja 18aastane Garrido lõpetavad tänavu Castre lütseumi ja saavad pärast kolm aastat kestnud õpinguid tööle asuda hooldajatena. Oru hooldekodu juhataja Elle Ljubomirovi sõnul on mõlemal aga plaan edasi õppida. „Ühel on plaan õppida sotsiaaltööd, teisel õendust,” ütles Ljubomirov.

Kahe nädala jooksul on praktikandid selgeks saanud ka mõned eestikeelsed väljendid, kuid Ljubomirovi sõnul on rohkem abiks olnud kehakeel.

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Mouelhi sõnul erinevad eesti hooldekodud prantsuse omadest: Eesti hooldekodud meenutavad rohkem kodu, Prantsusmaa omad aga range korraga haiglat. „Side hoolealustega on Eestis tugevam ja lähedasem,” ütles Mouelhi.

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