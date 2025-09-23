Lääne-Nigula osavallakogude suurus jäi muutmata

Lääne-Nigula volikogu ei toetanud neljapäevasel istungil ettepanekut vähendada osavallakogude liikmete arvu üheksalt seitsmele.

Algatus tuli Noarootsi osavallakogust, kuhu praeguseks on jäänud ainult kuus liiget. Muudatusettepaneku esitaja hinnangul ei kujune kohalikel valimistel kandideerijatest osavallakogu liikme kohale tõsist konkurentsi ja liikmeks saadakse väga väikese arvu häältega, mis omakorda vähendab osavallakogu autoriteeti kohalike küsimuste arutamisel.

Ettepanekut toetasid ka Martna, Nõva, Taebla ja Palivere osavallakogu